Tino Novo Naves: «No se valora lo suficiente la gran idea de Barbón de hacer gratis el 0 a 3»

TINO NOVO NAVES. ALCALDE DE MUROS DE NALÓN – 1.942 HABITANTES

«Nunca entendí el gasto que supondría una pasarela en la ría. Se harían maravillas con ese dinero en San Esteban y La Arena»

OCTAVIO VILLA

Muros de Nalón. Pocas actividades de las habituales en una Casa Consistorial son tan agradables para un alcalde como firmar un nuevo empadronamiento. Es lo que retrasa unos minutos la cita de Tino Novo (nacido en El Polvorín de San Esteban, a las 11 de la noche del 11 del 11 de 1965) con este periódico. También le ocupa, sobre la marcha, la consulta de una joven madre con su hijo de poco más de un año en brazos, que quiere saber qué opciones tiene para poder conciliar trabajo y cuidados. Novo está especialmente feliz por contar próximamente con una escuelina. Necesaria, porque Muros es de los concejos de la zona rural donde las matrículas escolares están creciendo, a causa en parte de un cierto éxodo de profesionales urbanos hacia lo que empieza a ser una zona residencial extendida.

– Muros es uno de los concejos más pequeños en extensión, con sus ocho kilómetros cuadrados. Y está atrayendo a mucha población flotante, segundas viviendas…

– Sí, la vivienda es un problema. Está viniendo gente joven, y necesitamos crear vivienda, pero preferimos que no sean viviendas sociales. En su día serían una idea maravillosa, pero el resultado final fue el que fue. Pretendo que tengamos viviendas de alquiler para gente que tenga trqabajo, para gente joven, que quiera formar una familia. Y, claro, que tengan la posibilidad de dejar a los críos desde las siete y media de la mañana en el colegio y los puedan recoger a las cinco de la tarde, porque eso genera estabilidad. Esa gran idea del presidente Barbón, la de hacer gratis el 0-3, no lo vamos a valorar nunca lo suficiente. Eso, y dar oportunidades a la gente joven, con puestos de trabajo en el nuevo polígono industrial, o que puedan trabajar con la fibra óptica desde casa.

– Dar facilidades a las familias jóvenes como base de la recuperación de población y actividad.

– Eso es. El ejemplo lo tengo en casa. Mi hija, que tiene 35 años, es técnico de radiología y trabajaba en la Clínica Asturias, cuando se quedó embarazada tuvo que dejar el trabajo porque más del 50% del sueldo se lo llevaba la guardería.

– Vivienda… y actividad. Tienen previsto un polígono industrial al lado de La Xunquera.

– Así es. Son unos 58.000 metros cuadrados que ahora son bosque y que tienen acceso perfecto a la autovía y la estación de tren al lado. Está ya aprobado y esperamos ejecutarlo el año que viene. La inversión es de unos seis millones y medio, como ya publicó vuestro periódico. Sin empezar la obra, hay empresas que ya presentaron solicitud para conocer el avance del proyecto para más del 40% del terreno disponible.

– Pese a estar en zona rural, Muros es casi un municipio urbano. Sólo hay que ver la densidad de población, 240 personas por kilómetro cuadrado. Y pegado –y dividido– por la ría a Soto del Barco, con una situación similar. ¿Qué opina del proyecto de pasarela entre San Juan de La Arena y San Esteban? ¿No haría de ambas orillas una sola población de forma virtual?

– Pues no soy ni amigo, ni enemigo. Eso sí, creo que, gastando en otros fines la inversión que supondría, tanto en San Juan como en San Esteban se podrían hacer auténticas maravillas. Y no hay que olvidar que antes había una lancha que unía las dos poblaciones.

– Vamos, que igual preferiría que volviese esa lancha.

– Se generarían puestos de trabajo. Tendría que ser una lancha con todas las condiciones que se requieren para poder pasar tranquilamente en invierno. Y que sirviera para acompasar sus servicios con los del tren en la estación de San Esteban.

– ¿Pero tan cara sería una pasarela peatonal?

– Sólo en su construcción se irían unos quince millones de euros, estudio geológico aparte. Además, donde se hablaba de ponerlo, que es entre la Rula de San Juan de La Arena y el Cargadero de San Esteban, a mí me parece una puñalada a la vista. Nunca entendí ese gasto. Y menos para que sea sólo peatonal.

– Hablaba de mejor destino para posibles inversiones. Le diré que la barra de San Esteban presenta serios desperfectos, con huecos en la estructura que ya han llevado a hundimientos del paseo.

– Somos muy conscientes, por supuesto. Hay un estudio sobre la posibilidad de aumentar el número de bloques de protección de la barra, para que las olas rompan antes y no choquen contra la estructura de la barra, que está claramente rajada en varios puntos. Más temprano que tarde hay que hacer una inversión muy importante. Ese estudio lo tienen los técnicos de la consejería de Alejandro Calvo, otro señor al que se valora poco en esta región, un trabajador incansable, increíble.

– La barra pide no sólo un refuerzo estructural, sino más protecciones para los visitantes, porque es una estructura que se mete mar adentro y en la que el año pasado hubo una muerte…

– El día de autos el temporal era espectacular. La ola que se llevó a ese señor, que yo la ví, pasó por encima de la barra unos diez metros. El paseo estaba cerrado por el Ayuntamiento, pese a lo cual hablamos con Puertos y nos dijeros que cerrásemos con cinta. Además, hay una señalización vertical inmensa en todas las zonas de acceso…

– …que igual hay que reponer, porque la vandalizaron.

– Se repone cada poco, porque la garabatean y la vandalizan. Y en esas condiciones de las que le hablaba, mientras la Guardia Civil actuaba, el helicóptero sacaba el cuerpo del fallecido y las olas seguían saltando por encima de la barra, seguía pasando gente hacia la barra para hacer sus vídeos con sus teléfonos. Una falta de humanidad tremenda, porque aquí ya no se trata ni de educación básica, sino de respeto por la seguridad de los demás, de uno mismo y de criterio.

– El sino de los tiempos…

– Del todo. En el tramo de las piscinas de agua sala a la ría pusimos vallas amarradas a las farolas. Pues estaba allí con la Guardia Civil y la gente se la saltaba. Ese tener que estar siempre en las redes, ese tener que colgar hasta que te has comprado unos calcetines en Zara es algo que me fastidia un montón. Esa falta de educación y sentido común me hace pensar que no sólo Asturias, no sólo España, sino que el mundo es como un ‘Sálvame deLuxe’.

– Me dicen que le criticaron.

– Pues sí. Porque en Facebook, aconsejado por el 112, pedí a la gente que no se arriesgase, que no generase un desastre por hacer una foto maravillosa. Y me pusieron a parir, diciendo que coaccionaba a la gente y que no quería que viniesen visitantes a Muros.

– Un sinsentido.

– Pues sí, porque lo que yo quiero es que mi pueblo sea noticia por cosas como el vídeo que presentamos en Fitur, que fue de los más vistos de Turismo de Asturias, con más de 10.000 visualizaciones en los primeros dos días. Quiero que lo que busquen sea la luz del paraíso, por lo bien que se come. Por cierto, hace poco estuvo la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, comiendo en el restaurante de la barra, con unas amigas, porque lo vieron en algún sitio. Eso es lo que quiero que pase.

– Un par de curiosidades. Una, Somao. Es de Pravia, pero está tan unido a Muros que casi parece un barrio más.

– Pues sí, me arriesgaría a decir que más del 80% de su población viene al médico a Muros, a la farmacia. Creo que lo más cómodo sería integrar Soma en Muros. Un ejemplo: los locales de Muros cierran el Día del Bollo de Somao, porque todos vamos a Somao. Sé que la integración no es posible, no sé si los vecinos querrían, y el Ayuntamiento de Pravia seguro que no. Además, Somao tiene una gran riqueza de eucaliptos, de pinos, ahora de manzanos. de pastos ganaderos…

– Y la otra curiosidad, llámeme ignorante. ¿San Esteban de Pravia, de Bocamar, o qué?

– (Se ríe). San Esteban a secas. En 2019, por acuerdo plenario, dejó de ser ‘de Pravia’. Y nunca fue ‘de Bocamar’, pese a que hay algún escrito y alguna narración de Jovellanos en ese sentido, pero no lo llaman ‘de Bocamar’, sino que dicen que era ‘la boca al mar’, lo que sigue siendo.

SU LUGAR ESPECIAL

La ría del Nalón

La carretera de subida de San Esteban a la ermita del Espíritu Santo es buen lugar para observar la ría del Nalón, corazón pulsante de Muros. Desde allí, el alcalde señala la ubicación del futuro polígono industrial y del paseo que junto a los antiguos astilleros de Basilio se está preparando, con un observatorio de aves incluido, para hacer del caminar sosegado desde el humedal de la ría hasta la punta de la barra y su faro uno de los placeres para autóctonos y visitantes, que no forasteros. Porque San Esteban y Muros tienen la virtud de hacerte sentir en casa tan pronto como los has visitado un par de veces.