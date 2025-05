Marcos Niño: «La ganadería vive en silencio la mayor reconversión de la historia de Asturias»

MARCOS NUÑO. DIRECTOR GENERAL DE RETO DEMOGRÁFICO DEL PRINCIPADO

«La matorralización hay que desmatorrizarla y ponerla a producir, porque en la ganadería de leche y de carne hay una gran oportunidad»

OCTAVIO VILLA

Asiegu (Cabrales). El reto demográfico pasó de las musas al teatro con él, en el Gobierno regional. De estar representando por un comisionado cuya función era el diagnóstico a ser una dirección general en la Consejería de Vicepresidencia, con un equipo y un presupuesto para afrontar actuaciones. Y con Marcos Niño al frente. Joven, pero con experiencia en lo que más importa para su función, Niño entró unos meses después que el resto del gobierno, pues había comenzado la legislatura como alcalde de Santa Eulalia de Oscos, cargo que ya había ejercido entre 1999 y 2007 y entre 2015 y 2019. Ser alcalde en uno de los concejos menos poblados, y serlo en dos etapas, da poso y conocimiento. Hoy, Santalla es un concejo «con doce ganaderías, pero que producen mucho más que las ochenta que había a finales del siglo pasado. Tenemos la concentración parcelaria completada y el concejo ‘desmatorralizado’, lo que ha puesto mucho terreno en producción», explica, consciente de que «nadie piensa en que Santalla tenga que volver a tener 2.000 habitantes, como a mediados del siglo XX. Es mejor tener una estructura demográfica saludable, gente activa y un mejor nivel de vida, que lo contrario». Porque no todo en demografía es tener más habitantes.

– El Gobierno del que forma parte cumple dos años, llega a mitad de legislatura. Y su departamento, ahora, tiene equipo y presupuesto. ¿Avanzamos?

– Bueno, llevamos años de crecimiento sostenido de población. No espectacular, pero sí sostenido. Es verdad que hay territorios que no están beneficiados por ese proceso, y voy más allá: Me sigue preocupando el envejecimiento de algunas zonas y la falta de relevo generacional. El envejecimiento nos tiene que hacer poner en marcha más servicios públicos, pero también supone que hay más esperanza de vida y un sector de oportunidades de negocio, también.

– ¿Y el relevo generacional?

– En cuanto a la falta de relevo generacional en algunos sectores productivos, es un desafío complicado y todo el Gobierno está actuando en ello desde diversas perspectivas y con medidas complementarias. Por ejemplo, Medio Rural, con políticas como ‘Incorpórate al agro’, que supone ayudas de hasta 100.000 euros; o el Ticket Rural, con hasta 50.000. O Comercio, con una estrategia para toda la región que ha tenido proyectos piloto, de la mano de la Cámara de Comercio de Oviedo, en Valdés y en Navia, que ahora se extiende a toda la región.

– El comercio en las villas es básico.

– Lo es, porque sin él las villas decaen. Y cuando decae una villa, lo hace también su comarca. Pero se está actuando. La Caja Rural de Asturias, a través de su fundación, también tiene un programa de relevo generacional. En esto estamos todos alineados por un objetivo, y somos optimistas.

– En dos años, habrá tenido sorpresas positivas…

– Pues mire, sí. Gente como los hermanos Niembro, aquí, en Asiegu, un pueblo que está creciendo en plena montaña de Cabrales, con niños y actividad económica. Pueblos vivos, como muestra el vermut de San Martín de Teverga de los domingos, con una vida muy activa. Proyectos vitales espectaculares, como el de una emprendedora mexicana en Peñamellera Alta, o el crecimiento poblacional de Mieres.

– Buen ejemplo. Mieres, que perdía población tras el cierre de la minería, crece. ¿Por qué?

– Está muy bien conectado por ferrocarril y autobús. El precio de la vivienda es asequible, y tiene potencial de crecimiento.

– Toca usted un tema que preocupa a la mayoría de los alcaldes. La vivienda y su paradójica falta y alto precio en la zona rural.

– El alquiler está caro, y es una realidad en todo el territorio. Viene más gente de la que se va, y se necesitan lugares donde vivir, en eso hay que actuar rápido. La inspección de Turismo se ha fortalecido, para evitar por una parte que las viviendas vacacionales no legales hagan mella en el turismo rural, que es la joya de la corona que tenemos que cuidar, y también para que los alquileres no se disparen, algo que no ocurre sólo en lo rural, sino también en zonas urbanas.

– También habrá tenido sorpresas negativas…

– Sí. Lo poco objetivos que somos y lo influenciados que estamos por ese sentimiento subjetivo de que estamos mal. Yo vengo de un pueblo que tenía un canal de televisión, no veíamos ni La2, tardaba cuatro horas y medio en llegar a Oviedo, no tenía hospital comarcal, y para ir al instituto había que marcharse a vivir fuera. Hay que acordarse de dónde estábamos. Hay territorios que están bajando los brazos, y no podemos permitirlo. Estamos en plena reconversión demográfica que, como todas las reconversiones, es dura. Aquí hemos tenido la de la naval, y estamos teniendo la de los ganaderos, que están experimentando en silencio la mayor reconversión que ha habido en Asturias. Los territorios tienen que adaptarse a esa reconversión, que trae fenómenos como que hay gente que vive en la ciudad y puede ocuparse de lo que tiene en zona rural el fin de semana.

– Reconversión ganadera… ante un mercado alimentario muy reconvertido ya. ¿Estamos a tiempo?

– Empresas como Royal A-Ware o la empresa india que quiere poner una fábrica de mantequilla clarificada vienen porque ven que hay una oportunidad grande para crecer, igual que Reny-Picot acaba de hacer una gran inversión en Anleo para elaborar mozzarella. Hay una oportunidad de crecer muy grande, porque nos beneficia el cambio climático, tenemos agua y mucha base territorial que podemos poner en activo. La matorralización hay que desmatorralizarla y ponerla a producir, porque abre una oportunidad enorme.

Envejecimiento y soluciones

– En unas jornadas que se celebraron hace unos seis años en el Ridea sobre reto demográfico un profesor de la Universidad de Oviedo planteó que valdría más tener 700.000 habitantes y una pirámide demográfica bien proporcionada que mantener el millón, pero con la pirámide invertida, como la tenemos ahora.

– Hay demasiados factores implicados para dar una sola respuesta. Si seguimos creciendo, como estamos creciendo ahora, no sé a cuántos llegaremos. Pero también hay que pensar si vale más ser menos y vivir bien o ser más y vivir mal.

– Hablaba usted antes de reconversión en la ganadería y la agricultura. Esto también apunta que en el campo haría falta menos población.

– Sí, la tendencia es a la ‘industrialización del campo. Lo bucólico es bonito, pero no da de comer. Y hoy, tanto en campo como en ciudad, todos deben tener su descanso, su conciliación familiar. La tendencia es de toda Europa, no sólo de aquí. El profesional quiere rentabilidad, y esa es la línea de las explotaciones de leche y de carne actuales de nuestro occidente, que tienen más base territorial, más cabezas de ganado y más autosuficiencia en la alimentación del ganado. E igual no caben 70 explotaciones en una zona, sino siete, pero con más base territorial, menos costes básicos y más beneficios.

– Volvamos al crecimiento demográfico. Hay tres veces más fallecimientos que nacimientos, y los inmigrantes no siempre llegan como familias completas.

– El problema es que la natalidad está desplomada. Y no sólo en Europa. En Rusia se va a multar las películas que hablen de no tener hijos. El gran antropólogo asturiano Adolfo García, toda una referencia sobre la asturias rural, ya avisa de que la familia troncal no va a volver, y ese tipo de familia ayudaba mucho a la conciliación; ahora es lo público lo que suple esa función. Así, las ayudas a la conciliación son muy importantes, y tanto derecho hay en la zona urbana como en la rural, pero en el campo no se van a instalar guarderías privadas.

– El efecto de las ayudas del Principado a la natalidad no se puede pedir que sea inmediato.

– Es que son políticas a muy largo plazo. No sólo hay que fijarse en el cheque, que puede llegar a 2.700 euros en un momento de mucho gasto y que te da un soporte. También hay deducciones fiscales por hijos. El nuestro es un gobierno que protege la familia, porque creemos que todos los tipos de familia son importantes. Y hay otros apoyos, como la Tarjeta Conecta, que facilita a los jóvenes moverse muy barato y queremos ampliarla a todo el territorio.

– La gente joven no pone tener hijos entre sus prioridades.

– Toda la sociedad tiene un problema y debe estar en la solución, tenemos que pensar qué modelo de sociedad queremos. Ahora parece que el valor es ‘cuánto puedo demostrar que tengo’, y ese es un modelo equivocado. Hay agencias de viaje que sólo contratan hoteles para personas sin hijos y hoy por hoy hay más perros que niños. Es una cuestión de actitud ¿Queremos tener relevo o extinguirnos? Un ejemplo: hay quienes se quejan de que las bajas maternales son demasiado largas, sin darse cuenta de que la natalidad es necesaria hasta para que siga habiendo un mercado.

– Gijón es la sexta ciudad española más envejecida, y Avilés, la novena. En Illano se superan ya los 60 años de media de edad. ¿Le preocupa?

– No tanto Gijón o Avilés como Illano y otros concejos similares. En Gijón y Avilés ha llegado mucha gente jubilada de zonas como las cuencas, y hay una gran calidad de vida. En Illano, por seguir con ese ejemplo, la población de siempre ha envejecido mucho y es un concejo dividido por un río muy grande. En colaboración con Caja Rural de Asturias vamos a poner en marcha un bar-tienda con sucursal bancaria en la Casa das Cebolas, que fue una fonda indiana en su día. Lo hacemos porque los servicios de proximidad son muy importantes para la vida de un pueblo.

– El problema para mantener bares-tienda abiertos es que tienen que ser rentables, y no es fácil.

– Soy chigrero y hasta tataranieto de chigrero. En 2011 hicimos un cambio en nuestro bar-tienda y notamos que se vendía mucho más. En Grandas de Salime, el bar-tienda Restrepo ha ‘movido el árbol’, generando un modelo nuevo y de éxito. Hay que moverse y tener inventiva y creatividad. Este año vamos a sacar las ayudas a los bares tienda a fondo perdido del 80% para rehabilitación y puesta en marcha. Tenemos una persona trabajando con la Cámara de Comercio detectando por todo el territorio qué lugares son susceptibles. Queremos crear la Red de Bares-Tienda de Asturias, como instrumento de socialización y de mantenimiento de cultura, conciertos y actividades.

– Pero tendrán que ser autosuficientes económicamente.

– Hombre, claro. Pero hoy la gente, si haces algo atractivo, se desplaza por comer, por ver, por tener experiencias. Los bares de pueblo tienen que ser el escaparate de la cultura, de la gastronomía, de lo que se hace en cada lugar. El artesano, el producto típico, los alimentos del paraíso.

– Le veo con motivos para la esperanza.

– Sí, pero teniendo muy claro que todo tiempo futuro será mejor que el pasado. No podemos pensar en volver a tener los pueblos lleno como a principios del siglo XX, pero sí que tenemos fuguro. Y no soy un optimista voluntarista, sino un optimista bien informado.

SU LUGAR ESPECIAL

Las montañas

Nacer en Santalla d’Ozcos imprime carácter. Los Oscos son para gente aérea, que ve el mundo en tres dimensiones, a vista de halcón. Quedamos con Marcos Niño en Asiego de Cabrales, un otero similar, con una panorámica de los Picos de Europa digna de horas de contemplación en silencio. Y Niño desvela: «Al Urriellu subí dos veces, una de ellas con ‘Cepi’, el de Casa Cipriano. Y al Montblanc, y rozó la cima del Cervino. La llamada de la montaña es para personas muy especiales.