Juan Antonio Lázaro: «Hay que modernizar las explotaciones tradicionales y orientarlas a la productividad»

JUAN ANTONIO LÁZARO. GERENTE DE READER

«Haber conseguido sacar el Leader del debate político le da consistencia, estabilidad y credibilidad»

OCTAVIO VILLA

Corniella (Tineo). Juan Antonio Lázaro (Gijón, 1969) es una persona peculiar. Hay quien le ve como un hábil político; hay quien le define como un técnico no convencional. Pragmatismo en las soluciones y realismo en los planteamientos hacen que a veces la corrección política no sea el camino más adecuado, ni tampoco la adhesión a recetas trilladas, por más que técnicamente sean correctas. El que es gerente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) desde el 15 de mayo de 2023 aplica eso también en su vida privada, que de por sí está impregnada de ruralidad. Pescador de río por pasión cercana a la devoción, es un estudioso de la etología de los peces y de las condiciones cambiantes de los ríos, un practicante de la pesca sin muerte y, desde ese realismo, un defensor de medidas de recuperación biológica de los ríos que pueden no ser populares, pero que él ve necesarias. Esa es también su actitud en la gerencia de la red. EL COMERCIO visitó con él una explotación de caprino de leche en Corniella (Tineo), la de Gonzalo Agüera, un ganadero expertísimo en lo suyo y con un criterio amplio, del que siempre se aprende.

– Acaba de cumplir dos años al frente de la gerencia de la red, tras dos décadas como gerente del GDR Bajo Nalón, donde fue parte esencial del ‘milagro del kiwi’. Asturias necesita un milagro similar a nivel regional. ¿Cuál es el proyecto a futuro de Reader?

– Conseguir que los grupos de desarrollo rural logren más protagonismo en el futuro del medio rural, implicaándose en la gestión de otras ayudas y programas similares al Leader. Desde Reader debemos apoyar e intermediar en ese proceso, reforzando el papel de los GDR.

– Es decir, no quedarse en sector primario y transformación.

– Sí, como ya se hizo con el Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura ). Es decir, aplicar la metodología Leader de las estrategias de desarrollo local participativo a más fondos.

–¿Hace falta un diseño general para la reactivación del medio rural, más allá de las iniciativas de cada emprendedor?

–Realmente creo que sería un enfoque válido para toda Asturias. Estamos en una fase de diseño de nuevas estrategias, y se hace necesario redimensionar las que ahora se ponen en práctica.

– Explíquese.

– Por ejemplo, en el diseño de la Agenda 2030 se esta usando la estructura comarcal para los grupos de desarrollo rural. Es un modelo y un ejemplo a seguir de cohesión territorial y división administrativa ya consolidado.

– Sigo oyendo voces que piden conservar el modelo tradicional de producción agraria asturiana. Como si fuese identitario.

– Todo en esta vida evoluciona. se hace necesaria una revisión del concepto de lo que llamamos tradicional, en todos los ámbitos. Y en el caso del contexto agrario asturiano, más aún.

– ¿Por qué y cómo?

– El mercado actual no tolera modelos de gestión no competitivos y sin futuro. Esto obliga a las estructuras y modelos de producción clásicos a evolucionar y adaptarse a la demanda real del mercado en todo tipo de actividad económica.

– ¿Me está diciendo que el mercado se mueve más por el precio que por la calidad?

– El mercado se mueve por la demanda, y la demanda fluctúa. Pero en términos generales, necesitamos estandarización y calidad.

La triple sostenibilidad

– ¿Estandarización para reducir los costes básicos y vender cada unidad a un precio mejor?

– Sí. La triple sostenibilidad social, económica y medioambiental a veces resulta antitética, pero tan sólo se podrán mantener puestos de trabajo cuando los números salgan.

– ¿Ejemplos?

– Tenemos ganaderías de bovino ejemplares en su gestión. En agricultura, como no , el kiwi…

– ¿La manzana no?

– Sí, tenemos explotaciones, como la que Campoastur, con la parroquia rural de Somao, está montando en La Peñona, que reúne varias características singulares: DOP, en ecológico, con una colección exposición de variedades autóctonas para visitas a particulares, y con un modelo de gestión y trabajo en finca que busca la optimización de la productividad de las fincas.

– Cosa que no pasa siempre.

– Efectivamente. De ahí que volvamos al concepto anterior: Necesitamos una modernización y una orientación a la productividad de las explotaciones tradicionales.

– ¿Igual por la falta de esa orientación es por lo que está faltando relevo generacional?

– Probablemente, y por eso que la modernización de las explotaciones agrícolas sea subvencionada con ayudas Leader es un total acierto. Se necesita algo más qu dar dinero: Esa orientación, ese trato especial lo dan perfectamente los GDR, es nuestro valor añadido.

– De los GDR quiero hablar más tarde. Déjeme volver a los modelos de emprendimiento en el entorno rural, porque no sólo hablamos del sector primario.

– Por supuesto. Leader habla de las economías rurales, más allá del primer sector. Pero que es muy necesario. Lo que entendemos como un enfoque ecosistémico es fundamental para el desarrollo de las zonas rurales. No todo es producir, también hay que vivir, dar y prestar servicios y divertirse. No somos menos que las áreas urbanas de Asturias.

– Habla del orgullo de ser rural. ¿En qué ha cambiado en este cuarto de siglo el desarrollo rural en Asturias?

– Un aspecto fundamental es la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales en términos de infraestructuras y servicios, fundamentalmente públicos. Y por otra parte, una mayor variedad de actividades económicas que permiten a la gente seguir viviendo de su trabajo en su pueblo, que no es poco.

– También hay oportunidades desaprovechadas, como la posibilidad de vender derechos de recaptación de dióxido de carbono en nuestras grandes zonas forestales, como recuerda la alcaldesa de Yernes y Tameza.

– El aprovechamiento del bosque va más allá de lo forestal y lo silvopastoril. Y es cierto que en otros lugares se está haciendo negocio con los derechos de recaptación de dióxido de carbono. Y es que una gestión casi natural del bosque es un recurso al que no pueden renunciar muchos ayuntamientos. Sería un aporte de ingresos muy positivo para concejos como Yernes y Tameza, y muchos otros.

– Tanto desde el Principado como desde el ministerio se repite que el Leader asturiano es el mejor de España y uno de los mejores de Europa. Sorprende, porque persisten retos importantes.

– En términos estadísticos, dedicar el 25% de los fondos de la PAC al Leader es algo inaudito. Quintuplica el mínimo exigido, y triplica la media estatal. Es un dato objetivo. Pero más importante es la apuesta política que se hace respecto al Leader, con el mayor abanico de medidas subvencionables en el marco de este programa. Un aspecto digno de mención es el haber sacado en todo momento el Leader del debate político, lo que le da consistencia, estabilidad y credibilidad.

– El jueves ha asistido a la celebración del 25 aniversario el presidente regional del Partido Popular, lo que no deja de ser un gesto por su parte. ¿Garantiza la continuidad de la orientación de la red incluso si hubiera un cambio en Presidencia del Principado?

– Nada más iniciarse la legislatura acudimos el presidente de la red, Belarmino Fernández, a visitar a todos los grupos parlamentarios de la Junta General. Y fuimos recibidos con amabilidad y muy buen talante, lo que demuestra que el Leader une más enfrenta. Con el PP ocurre lo mismo que con el resto y es necesario que, como gerente de Reader, mantenga buenas relaciones con todos los partidos. Y eso intento.

– Porque no hay que olvidar que en 2023 el PP tuvo un importante avance en cuanto a alcaldías en la zona rural. Eso indica algo.

– En los once GDR hay presidentes del PSOE, de IU, de PP y de Foro. Esta circunstancia refleja lo que usted ha dicho. Es un fiel reflejo de lo que debe ser siempre la red. La representación de las instituciones polítics, publicas y el tejido asociativo de esta región, sin sesgos ni condicionantes políticos.

– Cierto es que esta es una peculiaridad de la red asturiana, que el 51% de los representantes tienen que no ser políticos.

– Es parte de la normativa que regula el funcionamiento de los GDR, donde la mayoría no pública debe prevalecer. Se trata de hacer partícipe al tejido socioeconómico de la toma de decisiones y del diseño de las estrategias que marcarán el futuro de sus territorios.

Especificidad asturiana

– Asturias es de las pocas regiones que permite que desde el programa Leader se subvencionen la agricultura y la agroindustria en pequeñas empresas ¿Obedece a una estrategia específica del Gobierno regional?

– Sí. Partimos de un concepto más amplio y moderno de lo que es la diversificación de la economía rural clásica. En una región en la que el peso de la ganadería sigue siendo muy alto, la agricultura y cualquier actividad que genere valor añadido a la producción agraria necesitan un impulso mayor, y por eso desde el enfoque Leader se logra el objetivo más fácilmente

– Decía la semana pasada el presiente de la red en la entrevista que publicó ELCOMERCIO que la novedad de este año es el tíquet del empleo, continuación lógica del tíquet del autónomo, que se mantiene. ¿Podría desarrollar en qué consiste?

– Desarrollado sobre una idea de nuestro compañero Germán Campal, gerente del CEDER Navia-Porcía, se trata de una ayuda orientada a que los autónomos puedan contratar a una persona que permita un crecimiento sostenible de su iniciativa empresarial. Supone una ayuda inicial y directa y motivadora para esa contratación, por crear un nuevo empleo, que es lo que más necesita el medio rural.

– Y el nuevo periodo de programación de la PAC comienza en coincidencia con este aniversario. ¿Qué cambios nos llegan desde Bruselas?

– Estamos en una coyuntura diferente, con un periodo de programación mas corto de lo habitual, por culpa de la pandemia. Cuando estamos arrancando ya se está hablando del siguiente periodo, generando cierta incertidumbre. Si se escucha a Bruselas o al ministerio, si se atiende a lo que se publica y lo que se rumorea, es una especie de dejà vu. Muchas dudas, incertidumbres, pero la casi absoluta garantía de que las cosas se van a mover mucho para volver casi al punto de partida.

– En cuanto a incertidumbres, se escuchan voces que avisan de que el tratado con Mercosur está orientado a hundir al sector agrario europeo. ¿Es así?

– Aunque las cosas cambian muy rápido, actualmente hay dos, incluso tres asuntos prioritarios para la Unión Europea. Lo primero, la soberanía alimentaria. Lo segundo, la autosuficiencia energética. Y, a un tercer nivel, pero cobrando cada vez más importancia, la defensa de la integridad territorial y de la seguridad de nuestras fronteras. Para poder comer hay que producir, y esa lógica siempre refuerza la preexistencia de la PAC.

– Que no deja de ser una forma de subvencionar a productores que producen a costes unitarios más elevados que la competencia de fuera de la UE, incluso contando con los costes logísticos.

– Hay una tendencia general a que la medida de la huella de carbono sea clave para el siguiente periodo de la PAC, lo que evidentemente apoya a las producciones locales, los circuitos cortos de comercialización y lo que viene en llamarse ‘kilómetro cero’. Lo que, directamente, beneficiaría al medio rural asturiano.

– Si llegamos a esa fase, porque, insisto, falta relevo generacional. Y eso no es cuestión de un día.

– Sin duda, no sólo falta relevo generacional. Faltan personas y, desde una perspectiva demográfica, eso es un problema muy grande. Y en algunos concejos de difícil o imposible solución. Además, no es una solución fácil a corto ni a medio plazo, y requiere esa visión ecosistémica de la que hablamos antes.

– Los emprendedores son una de las patas de la solución. Se acaba de publicar una estadística que muestra que Asturias es la tercera región con mayor proporción de autónomos de procedencia extranjera, nada menos que un 40% del total. ¿Hay que mirar la inmigración con ojos nuevos?

– Creo que nos estamos anticipando bien a esa cuestión, y desde la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno, con Olaya Romano, se están tomando medidas efectivas y arriesgadas en ese sentido. Si no hay población o si la población está muy envejecida, si queremos que el medio rural tenga vida, tendrá que venir de otros lugares. Para mí, que el 40% de los nuevos autónomos procedan del extranjero es una noticia excelente.

– Habla usted de concejos excesivamente envejecidos. ¿Tenemos detectado ese problema y cómo afrontarlo, cuando, además, exige un esfuerzo adicional en cuidados a los mayores dependientes o en situaciones de soledad no deseada?

– Existe una zonificación recogida en la Ley de Impulso Demográfico de Asturias, que acaba de aprobar el Consejo de Gobierno, que servirá para intensificar determinadas actuaciones en aquellas áreas más desfavorecidas. Pero como me gusta ser positivo con el medio rural, esa situación generada por un envejecimiento de la población crea, a su vez, una oportunidad. Esa gente que vivió y va a aguantar hasta sus últimos días en el medio rural merece un envejecimiento digno que a su vez generará una serie de oportunidades económicas que deben ser aprovechadas en su justa medida, con un enfoque más social que económico.

– El pasado domingo cerró la panadería de Santillán, la única que daba servicio a Ponga y Amieva. Y fue en buena medida por exceso de burocracia. Yernes y Tameza no tiene ya ni un bar, ni una tienda. Es un escenario terrible.

– Y en Trevías acaba de cerrar el último restaurante. Son situaciones muy negativas, y el papel del desarrollo rural debe ser luchar para darle soluciones. El famoso triángulo virtuoso del reto demográfico resulta inevitable, vivienda trabajo y servicios, y luego empezamos a hablar de otras cosas. Uno de los retos de la red es minimizar el peso de la burocracia en la tramitación de las ayudas, aplicando, por ejemplo, costes simplificados como se hace con el tíquet del autónomo rural. Y ese será uno de los objetivos prioritarios dentro del nuevo periodo de programación.

– Matíceme eso.

– Los costes simplificados reducen riesgos y la tramitación burocrática. Sobre todo por parte del solicitante de la ayuda, que tendrá que presentar menos documentación y tendrá garantizada una tramitación más ágil por vía telemática. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de una realidad que debemos ajustar, pero que se presenta como un objetivo ineludible.

– Hay once GDR. Cada uno con sus especificidades, sus problemas y sus oportunidades. Hágame un análisis dafo de sus compañeros.

– Somos una estructura consolidadad, con 25 años de historia y que tiene ya un prestigio y una implantación territorial importante, pero debemos mejorar en lograr una mayor integración del tejido asociativo en nuestras estructuras. Aunque el programa Leader esté consolidado, debemos diversificar nuestras funciones y gestionar más iniciativas.