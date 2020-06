Jaime Izquierdo propone «una reflexión de Estado a favor de la repoblación rural»

El comisionado del Principado para el Reto Demográfico subraya ante el Congreso que la crisis de la COVID obliga a replantear el modelo

OCTAVIO VILLA

El comisionado del Principado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo, compareció esta mañana ante la Comisión del Congreso de los Diputados para la Reconstrucción Económica y Social de España, en la sesión que abre las 24 comparecencias de expertos para guiar la labor del grupo de trabajo de Reactivación Económica, que planteará al Gobierno una serie de claves para afrontar esta labor tras la crisis de la COVID-19.

Izquierdo llevaba ya mucho tiempo estudiando la problemática de las zonas rurales asturianas, en particular las muy despobladas alas de la región. La crisis sanitaria ha intensificado en parte algunos de los problemas, pero también ha demostrado que el sector primario de la región, lejos de ser prescindible, tiene un carácter estratégico, y que ello es trasladable a todo el territorio nacional.

«La COVID-19 ha venido a decirnos que vamos mal y nos lo ha dicho utilizando, paradójicamente, los mismos canales que utiliza la economía moderna: la globalización para convertirse rápidamente en pandemia y las grandes ciudades para llegar a más personas y hacer más daño», explicó Izquierdo ante la comisión, haciendo un paralelismo entre la COVID-19 y «un infarto que le ha dado a la humanidad que hace más que aconsejable cambiar de vida y buscar unos hábitos razonables».

Tales hábitos pasarían por tres puntos principales. El primero, según Izquierdo, sería que los gobiernos abordasen «un sistema de poblamiento territorial más equilibrado y en una nueva relación campo-ciudad», toda vez que Asturias y España están «conformadas por ciudades que están dejando de ser funcionales y saludables y por un campo cada vez más despoblado o abandonado». El segundo, reducir los movimientos innecesarios. Y el tercero, frente al modelo de la globalización, «reducir su hegemonía a través de una ‘localización’ productiva inteligente y del desarrollo regional.

Por encima de los intereses actuales del campo, que pasan «por la industria agroalimentaria intensiva, la urbanización -como segundas residencias- o la selva -el abandono-, Izquierdo propone un modelo en el que el teletrabajo, con buenas coberturas de internet para todo el territorio, haga posible que trabajadores de ciudad vivan y trabajen desde el campo. Más aún, que hagan «‘tierratrabajo’», atendiendo un huerto o siendo «copropietarios de un rebaño comunitario o concejil, o al menos integrados en una cooperativa de agricultura de proximidad».

Asume Izquierdo que este sería un cambio a largo plazo, pero que se podría empezar ya «preguntando a las empresas y las Administraciones públicas qué tareas pueden desarrollar sus empleados de forma desconcentrada y remota, y a los empleados quiénes estarían dispuestos a cambiar la ciudad por el campo», en lo que sería un «gran cambio cultural».

Buenos días. Quiero agradecerles la deferencia que han tenido invitándome a

intervenir y especialmente a la agrupación de electores Teruel Existe y al

diputado Tomás Guitarte que me han propuesto. Confío en que mi intervención

les sea de utilidad.

Quisiera empezar con una idea enunciada en 1961 por el filósofo y urbanista

norteamericano Lewis Mumford a partir de la cual trataré de esbozar una

propuesta a favor de una nueva economía para los territorios rurales. Dice

Mumford: “Las aldeas están funcionalmente más próximas a su prototipo

neolítico que a las metrópolis que han empezado a absorberlas hacia sus órbitas

y a minar su antiguo modo de vida. Tan pronto como permitamos que la aldea

desaparezca, este antiguo factor de seguridad se desvanecerá. La humanidad

todavía tiene que reconocer este peligro y eludirlo”. Esa advertencia de

Mumford sobre el peligro que corre este “antiguo factor de seguridad”, que “la

humanidad todavía tiene que reconocer” para eludir su extinción, ha cobrado

especial relevancia durante estos meses de pandemia e inseguridad.

Como sabemos, dos de las principales características de la sociedad actual son

su vinculación a la ciudad —y en muchos casos a la hiperconcentración urbana—

y a la hipermovilidad que se manifiesta en dos escenarios: en el local de

cercanías, con cientos de miles de personas moviéndose a la vez en las horas

punta de entrada y salida de las ciudades; y el global, con millones de personas y

miles de toneladas de materiales cruzando el planeta de punta a punta. Ambas

características son también dos de los principales factores de riesgo para la

salud del planeta y de las personas.

La COVID-19 ha venido a decirnos que vamos mal y nos lo ha dicho utilizando,

paradójicamente, los mismos canales que utiliza la economía moderna: la

globalización para convertirse rápidamente en pandemia y las grandes ciudades

para llegar a más personas y hacer más daño.

Podríamos decir que con la COVID-19 a la humanidad le ha dado un infarto y por

eso parece más que aconsejable cambiar de vida y buscar unos hábitos más

razonables.

Centraré mi intervención sobre tres preguntas. Primera, ¿es factible pensar en

un sistema de poblamiento territorial para España más equilibrado y en una

nueva relación campo – ciudad? Segunda, ¿para producir economía es necesario

tal nivel de movilidad o podemos estar un poco más quietos? Y tercera, ¿sin

renegar de la globalización, podemos reducir su hegemonía a través de la

“localización” productiva inteligente y el desarrollo regional? En estos diez

minutos no me dará tiempo a desarrollar con detalle las respuestas pero sí a

hilvanar, al menos, los aspectos más relevantes.

Con respecto a la primera pregunta, mi respuesta es sí. Y diré más: no solo es

factible sino necesario para avanzar hacia una sociedad y una economía

sostenible, más satisfactoria y más equitativa. Para ello necesitamos repensar

nuestros modelos de distribución territorial del poblamiento para que sean más

equilibrados. A grandes rasgos, el nuestro es un país conformado por ciudades

que están dejando de ser funcionales y saludables y por un campo cada vez más

despoblado y/o abandonado. Esta conformación territorial es una de las

secuelas que nos deja la industrialización, iniciada en España al calor del plan de

Estabilización de 1959.

La ciudad no tiene solución en sí misma si no vuelve la vista al campo. No es una

cuestión de buscar soluciones estrictamente tecnológicas, ni alternativas de

reforma urbanística. Las soluciones para avanzar simultáneamente en la

desconcentración urbana, y en la repoblación rural, son culturales, o más

exactamente de cambio cultural; y políticas, o más exactamente de cambio de

políticas porque con las actuales no estamos progresando hacia el cambio de

paradigma. La tecnología, o el urbanismo, son herramientas instrumentales que

necesitan contextualizarse y aplicarse con “toma a tierra” esto es, con

perspectiva territorial y con la visión de la cultura del territorio.

De la misma manera, el campo no tiene solución en sí mismo si no mira para la

ciudad —no para copiar de ella y replicarse, sino para complementarse—, si no

se mira a sí mismo para recuperar la identidad perdida y si no vienen nuevos

pobladores. Ahora, en términos generales, el campo mira para la industria

agroalimentaria intensiva, para la urbanización o para la selva. Por eso necesita

repensarse.

Sé que estoy siendo categórico en los planteamientos pero lo hago porque no

puedo entrar ahora en la matización. Y es importante la matización porque el

acierto vive casi siempre en el matiz. Ser categórico ayuda a abrir el debate,

matizar sirve para afinar las soluciones.

Para abordar esta problemática territorial y demográfica deberíamos

plantearnos una reflexión de Estado a favor de la desconcentración urbana y la

repoblación rural. A nuestro favor tenemos algunos elementos tecnológicos que

han jugado un papel extraordinario en el estado de alarma, como el teletrabajo

que hace posible la desconcentración. En nuestra contra tenemos algunos

conceptos y procedimientos —incluso dogmas— acuñados por el pensamiento

urbano-industrial que le vienen fatal al campo y coartan sus opciones de futuro.

En la búsqueda de alternativas deberíamos atrevernos a mirar de forma

diferente. Por ejemplo ¿Qué pasaría si la segunda residencia se convirtiese en la

primera? La idea no es descabellada pues se dan ahora condiciones para vivir y

trabajar desde el entorno rural y utilizar la vivienda en la ciudad como segunda

residencia. La opción de una sociedad alternando su vida en los dos

“ecosistemas” —el urbano y el rural— fue propuesta ya en los años 80 del

pasado siglo por el filósofo Edgar Morin como una aspiración de la sociedad

posindustrial que se plantee “la integración de los dos ecosistemas no como

alternativa, sino como alternancia”. La novedad introducida por la COVID-19

estriba en que la vivienda principal puede ser la rural y la secundaria la urbana.

Y ya de paso, si además de “teletrabajo” hacemos “tierratrabajo”, es decir,

atendemos un huerto o somos co-propietarios en un rebaño comunitario o

concejil —o al menos nos integramos como consumidores en una cooperativa

de agricultura de proximidad— vamos cerrando círculos.

En la formulación de una estrategia estatal a favor de la desconcentración

urbana y la repoblación rural deberíamos preguntar a las empresas y a las

Administraciones públicas qué tareas pueden desarrollar sus empleados de

forma desconcentrada y remota. Y preguntarles a los empleados quiénes

estarían dispuestos a cambiar la gran ciudad por el campo o la pequeña ciudad.

Por otra parte, la idea de una política de Estado para la recolonización rural no

es original, ni inédita. Llevamos siglos practicándola: desde las repoblaciones

medievales, a la expansión colonial americana, pasando por los pueblos de

colonización agraria de la dictadura o más anterior, y más elaborada, la

estrategia de la Ilustración impulsada por Carlos III y Pablo de Olavide para

repoblar Sierra Morena.

De igual manera, necesitamos definir las bases para una economía

agroecológica y cosmopolita para los pequeños pueblos. Asunto en el que, por

cierto, estamos trabajando desde el Comisionado para el reto demográfico de

Asturias en colaboración con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza.

Entenderán ahora mi interés por la advertencia de Mumford y a favor de la

recuperación de la aldea: esa pequeña estructura protourbana que inició hace

muchos años el viaje de la humanidad hacia lo urbano, inventó el campo, dio de

comer al mundo durante milenios, se forjó sobre una indisoluble relación

simbiótica de naturaleza y cultura y fue abandonada, lamentable e

inexcusablemente, a partir de la industrialización.

Por eso en el proyecto de Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio

rural pusimos especial empeño en avanzar en la nueva relación campo-ciudad.

En concreto, y sin ánimo de ser exhaustivo, en el artículo 10 que define las tres

tipologías de “zonas rurales” —las zonas rurales a revitalizar, las intermedias y

las periurbanas—; y en el artículo 16 que introduce el concepto de “agricultura

territorial”, que podríamos definir como aquella agricultura local que gestiona

territorio, tanto para producir alimentos como para contribuir a la conservación

de la biodiversidad y favorece la lucha contra los riesgos ambientales locales y

globales.

La normativa tanto agraria como de conservación de la naturaleza, así como la

ciencia, han descuidado en las últimas décadas esta idea de la conservación local

y cultural de la naturaleza —avanzada ya en 1957 desde la Universidad de

Berkeley por Carl Sauer— y han puesto el foco casi exclusivamente en la

producción agraria, o en la conservación de las especies silvestres, olvidándose

de los humildes y valiosísimos procesos agroecológicos y los inteligentes

agroecosistemas campesinos de los aldeanos. Urge incorporar a la política

agraria y conservacionista española los principios de la agroecología, la ecología

cultural y la historia campesina y ecosocial del país para devolverle al campo la

identidad, la cultura, la dignidad y dar paso a un futuro de bienestar.

La segunda pregunta, acerca de si es posible generar economía reduciendo la

movilidad, la he contestado en gran parte al responder a la primera. No se trata,

por supuesto, de renunciar al placer de viajar sino de dejar de moverse de forma

tan desenfrenada como, a veces, estéril. Para los territorios rurales, una

economía más slow (lenta) y más near (próxima) es una opción más eficiente,

redistributiva, y por ello más equitativa y con futuro que la actual.

Y por último, con respecto a la tercera pregunta, también la he contestado en

parte en las anteriores. Avanzar hacia la relocalización de algunas actividades en

el medio rural, en un contexto de la tercera generación de políticas de

desarrollo regional, es no solo posible sino deseable.

En este sentido, habrá que articular medidas inéditas de diferente alcance y

plazo y atreverse a reformar algunas políticas para darles un nuevo aire. Por

citar un par de ellas, las agriculturas de proximidad, o de soberanía alimentaria,

están llamadas a jugar un papel destacado en el futuro. Tendremos que hacer

un esfuerzo para recuperar los sistemas agroalimentarios territorializados, tal

como se está haciendo en muchos países del mundo, a través de políticas

locales apoyadas por los gobiernos regionales y centrales. De igual manera, la

educación en el medio rural no puede desvincularse de las complejas realidades

locales. El ideal educativo es aquel que te dota de raíces y alas, de arraigo y

querencia por lo local y de capacidades para moverte por cualquier parte del

mundo. Una educación basada exclusivamente en las nuevas tecnologías y la

perspectiva urbana nos está separando de lo que somos en esencia y por

etimología: seres humanos o lo que es lo mismo seres del humus, de la tierra.

Empecé mi intervención con la advertencia de Mumford sobre el valor de la

aldea. Y la voy a terminar con lo que dejó escrito en “El arte General de

Granjerías” un aldeano reconvertido a fraile, natural de La Riera, en el concejo

asturiano de Colunga, que en 1711 —hace más de 300 años— definió lo que

ahora llamamos «desarrollo sostenible». Decía fray Toribio de Santo Tomás y

Pumarada desde la Sierra del Sueve: “la conservación de una cosa es su continua

producción, y se reputa el conservar por lo mismo que producir, y lo mismo es

estar conservando una cosa que estarla siempre produciendo”.

Conclusión: leyendo a fray Toribio llega uno al convencimiento de que las

reflexiones teóricas actuales sobre la sostenibilidad, la economía circular, la

biotecnología, la formación agraria, el reciclaje, el ciclo del carbono, las energías

renovables o la conservación de la naturaleza, formaban parte de la práctica

cotidiana de la aldea, las conocían empíricamente los campesinos, estaban

engarzadas en un elaborado y complejo sistema de pensamiento sistémico y

local de trasmisión oral y fueron desmontadas por el pensamiento analítico

urbanocéntrico e industrial. De ahí mi interés en compartir con ustedes los

aprendizajes del pasado para explorar tentativamente algunas soluciones para

el futuro y la reconstrucción social, económica, cultural y territorial del país.

Muchas gracias.