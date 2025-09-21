Gema Álvarez Delgado: «Pido invertir más en Pajares y abrirlo todo el año; ya está a sólo tres horas de Madrid»

GEMA ÁLVAREZ DELGADO. ALCALDESA DE LENA – 10.292 HABITANTES

«La alta velocidad donde empieza de verdad es aquí. Nunca llegará a Oviedo, Gijón o Avilés. Hay que mejorar las cercanías para llegar a Lena»

OCTAVIO VILLA

Pola de Lena. La llamada de Gema Álvarez a la política municipal fue cosa del anterior alcalde, Ramón Argüelles. Ella compaginó su labor como edil con su trabajo en su propia empresa durante cuatro años, hasta que tuvo que asumir la Alcaldía. Desde entonces, dedicación plena a un concejo que resume bien la versión que de la crisis demográfica existe en las cuencas mineras: Rápida bajada de población tras el cierre de las minas. Algo está cambiando en Lena, y ahora quieren quedarse más, entre ellos, el mayor de los dos hijos de Gema, que ya trabaja y tiene un proyecto de vida que quiere desarrollar en Lena con su novia. El pequeño aún está en el instituto. Hay tiempo.

– Poco después de asumir la Alcaldía me decía usted que querría actuar sobre la falta de vivienda para recuperar población.

– Tenemos muchas viviendas vacías que los propietarios no alquilan porque les falta una seguridad, que lo entiendo. Hay que buscar soluciones legales para que alquilen con seguridad, y crear más vivienda para jóvenes.

– Siguen peligrosamente cerca de bajar de los 10.000 vecinos.

– Últimamente estamos recuperando. Vienen personas de fuera que quieren montar aquí una familia y un futuro.

– ¿Más extranjeros o españoles?

– Vienen muchos del Mediterráneo y del sur. Quizá también un poco por el cambio climático. Familias enteras están asentándose aquí y se está viendo que aumentan los niños en los colegios.

– Lena acaba de estar en el centro informativo porque tres niños de dos pueblos no tienen transporte al colegio.

– Sí, de Llan de Somerón y de Bendueño. Estamos en ello, llevo hablando con la Consejería de Educación y con los padres desde inicio de curso, intercediendo para que la consejería busque una solución, porque es una competencia propia del Principado. También hablé con taxistas para intentar que haya alguien interesado en coger esa ruta, porque parece que el problema es que no hubo esa licitación, que quedó desierta por dos veces.

– En breve se inaugura el nuevo centro de salud de la Pola.

– Es una de las promesas de cuando empecé en política y que está ya a puntito. Fue una propuesta que hicieron todos los alcaldes de la democracia. Costó muchos sudores, lágrimas y problemas porque estuvo judicializado tres años y medio, pero en pocos meses vamos a inaugurar un centro de salud como se merecen los vecinos de Lena.

– ¿Con qué capacidades?

– Más o menos casi el triple de lo que hay ahora, con unos 2.400 metros cuadrados. Es un reto personal que yo con orgullo puedo decir que lo conseguí desde el minuto cero, porque cuando entré como alcaldesa no había nada.

– La permuta de terrenos fue conflictiva, legalmente.

– En mi primera reunión con el consejero de entonces nos comprometimos a buscar terrenos. Los que quería el Principado no los vendían, así que se nos ocurrió hacer una permuta con el Polígono de Villallana. El dueño de Villallana compró esos terrenos y los permutó por el polígono de Villallana y consiguió que ASLA, que es la empresa que hizo eso, se asentara definitivamente y no se marchara. Conseguimos que ASLA, que lleva veinte años dando de comer a 180 familias, siga aquí. Y con esa permuta también conseguimos los terrenos para el centro de salud. Fue un dos por uno. Sí que es verdad que me llevó al juzgado varias veces y tuvimos que demostrar que era legal porque parte de la oposición intentó retrasarla, intentó manipularla, intentó malmeter. No lo consiguió, y tengo que agradecer a otra parte, que en este caso fue el Partido Popular, que nos apoyó en su momento.

Variante, estación, paradas

– Cuando se proyectaba la variante se hablaba de que con las obras Lena iba a recibir unos 3.000 trabajadores para muchos años.

– No. Lo que llevamos en Lena son dos décadas de sufrir una obra. No trajo mucho empleo, lo que sí trajo fue pérdida de acuíferos, caminos estropeados, pueblos destrozados en parte. Sólo impedimentos. Por eso hoy exigimos una compensación, porque hace tres años no estaba previsto ni hacer una estación, iban a hacer un apeadero. Nos pusimos de uñas y conseguimos una estación nueva, que tiene el proyecto prácticamente terminado. Un proyecto espectacular de una estación como se merece Lena. Y ahora lo que pedimos son más frecuencias de paradas de trenes en Lena.

– Entiendo que por justicia, tras esos inconvenientes. Pero ¿no debería llegar el Ave como alta velocidad a la capital o, también, a las ciudades de la costa?

– El trayecto de dos horas y media a Madrid que tanto se vende es desde Pola de Lena, que es donde realmente comienza la alta velocidad. La orografía de este concejo no permite que la alta velocidad llegue ni a Oviedo, ni a Gijón, ni a Avilés. Hay que mejorar las cercanías, que evidentemente es algo que reivindicamos. Es una utopía decir lo contrario y es engañar a la gente.

– Según su idea, Pola de Lena como estación término en Asturias y buenas cercanías para facilitar el uso al resto de Asturias.

– Llevo años reivindicando que mejoremos lo que tenemos ya, dando más posibilidades para que el usuario escoja dónde pararse. Concibo Asturias a nivel turístico como una gran ciudad, porque las distancias son mínimas. De aquí a Gijón en coche es media hora a Avilés, 40 minutos, y a Oviedo, 15. Y al oriente u el occidente, también en poco tiempo.

Escuchar la voz del campo

– Lena tiene un territorio muy grande y conserva algo de ganadería, pero los montes están muy tomados por la maleza.

– Es algo en lo que estamos trabajando al cien por ciento en este mandato. Tenemos un buen equipo ahora mismo de ganadería, tanto un buen concejal como un equipo de gente muy buena, concejales y técnicos, que hacen que esto vaya mejorando. Hasta ahora sí que es verdad que era un sector un poco olvidado, tengo que reconocerlo. Se hizo una feria de caballar que funcionó muy bien, en octubre se va a hacer la primera subasta. Hay mucha gente incluso joven que está escogiendo esto como una profesión.

– Aún hay riesgo de gran incendio, como están los montes.

– Exacto. El modo de que no haya incendios de ese tipo es escuchar a la gente de los pueblos y eso lo estamos perdiendo, porque en pocos años esa gente va a desaparecer por edad y esa sabiduría que tienen ahí va a desaparecer. Y claro, en los despachos donde se deciden las grandes cuestiones no se sabe, no se tiene ni idea de la zona rural. Siempre pido que se escuche a quienes viven en la zona rural, gente de 70, 80 u 90 años, que son quienes saben dónde hay que quemar, lo que hay que matar o no, o lo que hay que hacer para vivir y para convivir.

– Con 79 núcleos poblados hace falta que la sextaferia siga funcionando, ¿no?

– Este concejo es el séptimo en extensión de Asturias, con una población muy dispersa. Se hacen sextaferias, se les da material por parte del Ayuntamiento. Ante las peticiones de material, las tienen aprobadas al día siguiente. Si no fuera por esa colaboración de los vecinos sería imposible que los pueblos estuviesen como están, que la mayoría de ellos estaban muy bien.

El lobo y Hugo Morán

– Los ganaderos asturianos cargan contra un exalcalde de Lena, Hugo Alfonso Morán, actual secretario de Estado de Medio Ambiente, por su posición respecto al lobo.

– En tema del lobo hay que escuchar a la gente que vive en los pueblos, al vecino que vive allí. Antes los lobos estaban controlados y hay veces que hay que recurrir a matarlo. Pero siempre de una forma controlada, no a lo loco. Hugo Alfonso Morán, sinceramente, me parece mentira que sea del concejo de Lena y que no escuche a la gente del campo.

– Fuera de Asturias Lena se conoce por Santa Cristina de Lena, por la estación de Pajares… Muy afamados, pero tal vez no lo suficientemente visitados.

– No tenemos, por parte de las administraciones superiores, el mismo apoyo que otros concejos con mucho menos patrimonio. Por ejemplo, Pajares tendría que tener actividad todo el año. Habría que hacer una estación de montaña que se pueda utilizar el año entero. La primera fase que se hizo estuvo muy bien y funcionó muy bien. Se demostró que la telecabina fue un éxito rotundo, pero hay que seguir invirtiendo y seguir potenciando esa estación porque ya es un privilegio tener una estación a tres horas de Madrid, o a dos horas y media en Ave, más luego la media hora que se estaría en coche de Pajares. No se explota lo suficiente, y para eso necesitamos el apoyo de otras administraciones.

– También faltan hostelería y alojamientos en la zona.

– Cierto. Hay que bajar hasta Campomanes. En la Pola muchos bares cierran los domingos. Estoy segura de que si muchos empresarios que viven en otros territorios conocieran el potencial de Lena, invertirían aquí. Por eso pido que se nos dé la misma visibilidad que se da a otros concejos y que la gente nos conozca y luego que decida.

La rampa y Gustave Eiffel

– ¿Qué futuro debe tener la rampa ferroviaria de Pajares?

– Hay que mantenerla. Jamás se debe destruir patrimonio. Ni cultural, ni nuestras raíces. Hay que buscar una solución para la rampa y mantenerla, como sea. He hablado con expertos y llevamos varios años trabajando en esto, y está comprobado que cuesta mucho más desmantelarla que mantenerla. Si se aplica el sentido común, se va a mantener seguro, y creo que el Principado está en esa apuesta, por lo menos así me lo trasladó en su momento el presidente.

– Incluso, ha funcionado como una garantía logística.

– El ejemplo fue el último apagón. Nos salvó la rampa de Pajares.

– Patrimonialmente, tiene obras de Gustave Eiffel.

– Cierto, el puente de los hierros, que está ahora sepultado, así que no está a la vista. Por eso digo yo que tenemos un patrimonio y una cultura y una riqueza tan grande de que la que no somos ni conocedores los propios lenenses, y menos, la gente de fuera. Tenemos que empezar a creérnoslo, a creer lo que tenemos aquí para empezar a potenciarlo y a darle rendimiento, para que nuestros hijos tengan un futuro en Lena, que no se marchen.

SU LUGAR ESPECIAL

Trabajo y vocación

Gema Álvarez posa en los jardines que rodean el Ayuntamiento, junto a los dos monolitos que conmemoran la concesión de la Carta Puebla a Lena en 1266 por Alfonso X. La plaza es también para la alcaldesa el lugar en el que, en la adolescencia, se reunía su pandilla. Además, al fondo, el local comercial de la fachada azul, en la calle Grande Covián, fue donde ella fue propietaria de un negocio durante 21 años, Servicios Integrales ASCII SL. De allí la reclutó para el servicio público el entonces alcalde Ramón Argüelles. Iba de concejal, pero la renuncia del alcalde en noviembre de 2016 la dejó al frente de los destinos del concejo de Lena. La vida.