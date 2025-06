Belarmino Fernández Fervienza: «Miles de personas han trabajado de forma altruista por la red Reader»

BELARMINO FERNÁNDEZ FERVIENZA. PRESIDENTE DE LA RED DE DESARROLLO RURAL

«El mundo rural de hoy sería muy difícil de entenderse sin los grupos de desarrollo de Reader. La situación sería mucho peor»

OCTAVIO VILLA

Arbellales (somiedo). El alcalde de Somiedo desde hace este mes treinta años, Belarmino Fernández Fervienza, es desde 2011 también el presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), que el próximo jueves celebrará con un gran acto en el Centro Niemeyer de Avilés su primer cuarto de siglo de actividad. Reader presenta peculiaridades respecto al resto de redes de desarrollo del país, como recuerda, paseando con EL COMERCIO por su pueblo natal, y en el que aún tiene casa, Belarmino Fernández, que también preside uno de los once grupos de desarrollo rural (GDR) de que se compone Reader: «Nuestro grupo tiene 31 miembros, de los que once son alcaldes, otros once representan a las asociaciones de los municipios (un representante por concejo), además de los tres sindicatos agrarios, asociaciones comarcales de turismo rural, de mujeres, de jóvenes, las cooperativas forestales, etcétera. En Reader, la sociedad civil está representada con un mínimo del 51% de los miembros, y eso nos distingue».

– Un cuarto de siglo de Reader. ¿De dónde partía y a dónde hemos llegado?

– Los GDR, cuando se creó Reader, ya llevaban unos diez años activos, aunque la gran expansión fue en los años 2000. Ese año confluyeron las iniciativas Leader y Proder. Eran semejantes, porque eran fondos europeos para diversificación. Entonces se creó la red, cuyo primer presidente fue Quico el de Cudillero (Francisco González, que era el alcalde pixueto). Reader es muy singular a nivel nacional, porque también están los grupos parlamentarios, la Consejería de Medio Rural a través de una dirección general, las cofradías de pescadores y la Dirección General de Pesca; los tres sindicatos con representación en el consejo agrario y Fade, lo que ha sido un acierto, porque la red es un foro de debate y defensa del mundo agrario, y de gestión de los fondos. Es un interlocutor muy potente ante las administraciones y la sociedad. Nació en una época de expansión económica y de esperanza. Hasta 2008 fue una época de mucho crecimiento, con una gestión muy diferente, porque antes se adelantaba el dinero y los grupos gestionaban todo, incluyendo los pagos. El mundo rural de hoy sería difícilmente entendible sin los GDR.

– En 2008 todo cambió.

– Sí, entramos en crisis todos. Nos coincidió con el inicio de un nuevo periodo de la PAC, que se extendió hasta 2015, y nos costó muchísimo, porque hubo una crisis de financiación bancaria terrible. Fue nuestro peor momento. También se demostró, cuando empezó el periodo 2015-2020, que habíamos aprendido de la crisis. Por la falta de financiación habíamos perdido buenos proyectos en los años anteriores, así que en colaboración con el Principado se creó el tíquet del autónomo, para poder financiar a gente que necesitaba niveles de inversión moderados, a fondo perdido.

– Hubo más cambios.

– Sí, desapareció el Proder y ya todo fue Leader. Cambió la dinámica, porque inicialmente los grupos tenían más independencia, pero entonces quedaron más sujetos a una normativa común. A veces había más dificultades económicas a la hora de asumir créditos y garantías. Este periodo que empezó en 2016 Y se mantuvo hasta 2023 tuvo pequeñas modificaciones. Y ahora empieza el nuevo periodo. Acaban de salir las bases del tíquet del empleo, para que a quienes en su día financiamos como autónomos puedan contratar. Se financiará el primer empleo que cree un autónomo.

– El próximo jueves, en el Centro Niemeyer de Avilés se celebra un acto para honrar este cuarto de siglo de trabajo. ¿Cómo se va a representar esa labor?

– Cumplir 25 años es de por sí para celebrar. Hay que hacer una reconocimiento de los cientos, casi miles de personas que han actuado de forma a veces altruista en los GDR. A todos los trabajadores y trabajadoras de los grupos, y también a la sociedad en general: es bueno visibilizar siempre el trabajo que se hace con el dinero público. Puedes hacer algo muy bien, que si no lo conoce el público sirve para poco. Es bueno que la sociedad sepa en qué se gasta el dinero público. Hubo cierta crítica durante años, hablando de que era un chiringuito de los alcaldes, con la gente desconociendo el funcionamiento de los grupos. Es muy importante visibilizar los proyectos de los emprendedores a los que hemos ido apoyando.

– En el acto de Avilés va a participar Rodrigo Cuevas, la última gran estrella que ha producido Asturias, con un concepto absolutamente rompedor, pero a la vez con una relectura profunda de unas raíces regionales que respeta profundamente y que lleva por bandera. ¿El campo asturiano tiene que ser tan valiente como Rodrigo Cuevas?

– Rodrigo Cuevas demuestra cómo algunas iniciativas, como la suya en La Benéfica, pueden ser la marca de toda una comarca. Habrá una mesa redonda con él y dos mujeres, para visibilizar la diversidad, y hacer ver también que la cultura forma parte de las actividades de diversificación. En las zonas rurales hay mucha cultura, y entender sólo como cultura la ópera del Campoamor es una equivocación. Con Rodrigo queremos evidenciar que representa lo importante que es la cultura popular.

– Pues tenemos un problema con expresiones de la tradición como los cunqueiros, las filanderas, los ferreiros, los mansoleas, las rederas y tantos otros oficios tradicionales que corren el riesgo de desaparecer, siendo, como son, un patrimonio de todos y hasta un atractivo para los visitantes de cierta cultura.

– La verdad, no se puede ir contra los tiempos, pero es importante que haya gente que recupere y mantenga la cultura tradicional. También hay que ser claros: ¿Vamos a volver a dormir en los teitos o a usar los hórreos como graneros? No, perdieron esa función, pero habrá que buscar cómo mantener la arquitectura tradicional, dándole usos diferentes a los originales, porque si no, no se mantienen las cosas. Hay un enorme patrimonio etnográfico en todos los pueblos de Asturias que hay que recuperar, aunque no vamos a volver a usar los pisones para moler escanda o a segar a guadaña. Además, generan un gran atractivo desde el punto de vista turístico.

500 emprendedores al año

– 25 años después de su inicio, ¿cuáles son las funciones que está ejerciendo Reader, trabajando con los grupos rurales y la consejería? ¿Se pueden estar solapando?

– La relación con el Gobierno siempre es fluida. La red cumple dos funciones fundamentales, de apoyo en la gestión a los GDR. Hay un convenio de 150.000 euros con el que antes cada grupo tenía un responsable, un asistente de arquitectura y se hacía una auditoría por nuestra cuenta. Ahora lo hacemos todo desde la red, con una asesoría jurídica común, una asistencia de arquitectura para todos, lo que tiene más lógica, porque se evalúa de forma semejante en todos los grupos. La auditoría de cuentas, publicaciones y promoción también son comunes. Esa función es muy importante, y además simplificamos y abaratamos los costes. La otra función es unificar las negociaciones con el Principado, las bases de convocatorias. No somos administración, pero no somos contra la administración, sino que hablamos de corresponsabilidad. Y hay negociaciones muy duras, con tiras y aflojas en las normativas y en lo económico.

– Lo que sí se percibe es una buena sintonía entre Reader y la consejería, incluso teniendo Reader alcaldes de partidos de la oposición regional.

– Hay dos alcaldes de IU, uno del PP y uno de Foro. Representamos bien lo que es la sociedad. Mi experiencia de estos años es de comunicación y debate continuo con la Dirección General que ahora desempeña Begoña López (‘Magali’). Alejandro Calvo estuvo y Marcelino Marcos está muy encima de la red. Hemos conseguido convencer al Gobierno de Asturias, incluido al presidente, que fue alcalde de Laviana y sabe bien cómo funcionan los grupos, de lo importante que Reader es para el desarrollo de Asturias, porque cada año apoyamos más de 500 proyectos.

Proyecto ‘Nuevos pobladores’

– En todo caso, el entorno rural de Asturias está aquejado de un mal generalizado en España y que ha venido en denominarse ‘reto demográfico’. ¿Siguen valiendo los métodos que parece que no frenan el lento declive del campo?

– Y sin esos métodos estaríamos mucho peor. Hay que trabajar con la realidad, no puedes ir contra ella, sino que hay que poner los mecanismos adecuados. La mejor política para mantener y asentar población es generar actividad, empleo y riqueza y generar servicios públicos, y eso lo hacemos desde el inicio. Que la zona rural esté vaciada de gente no impide que haya potencial. Lo que no tenemos es gente. En los años 50, 60 y 70 unas 200.000 personas se fueron al centro de Asturias. Y parte de esas personas encontrarían ahora más posibilidades en la zona rural que en el campo, por ejemplo, con el tíquet del autónomo.

– Y hay novedades en esa línea.

– Sí. Para este nuevo periodo, para las estrategias de los GDR llevamos proyectos como ‘Nuevos pobladores’. Es imprescindible traer gente de las ciudades y de fuera de España, porque no hay ningún sector económico que no tenga problemas de mano de obra. Y en las zonas rurales nos pasa lo mismo que en las urbanas, falta relevo generacional, en agricultura, en ganadería y en el sector servicios. Se cierran no porque no sean viables, sino porque falta relevo.

– El Leader asturiano se considera un referente a nivel nacional. ¿Por qué?

– E incluso a nivel europeo. Por el montante económico. Asturias destina a Reader un 25% de lo que recibe del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, frente al 5% obligatorio impuesto por la Unión Europea, y muy por encima de la media nacional, que apenas alcanza el 8%. Y eso es por la fuerza de la red asturiana. Tenemos un foro con todos los sectores implicados. Y también porque al ser una comunidad uniprovincial la relación es directa con el Gobierno regional y con la sociedad asturiana. Es más fácil acceder que en comunidades con muchas provincias, todos los consejeros han tenido con nosotros una relación muy directa.

– El año pasado me comentaba usted que probablemente este sea su último mandato como alcalde. ¿Y en Reader?

– En principio sí es mi último mandato como alcalde. Llevo muchos años y yo tengo muy buena gente en el Ayuntamiento, concejalas y concejales muy competentes. Y en los GDR están todos los alcaldes rurales, que son muy buenos.

Vegas fluviales y agricultura

–E n los últimos años, la crisis de los materiales que generó la covid por el colapso logístico o la de los cereales que evidenció la guerra de Ucrania nos sitúan en un escenario mundial que nos obliga a repensar la producción agroganadera a escala global. En este contexto, ¿cuál es el futuro de los fondos Leader a escala europea?

– Estoy de acuerdo. La crisis de la covid paró el mundo en una semana. El abandono de las zonas rurales es muy peligroso para cada país, por la seguridad alimentaria ante una crisis. Y también pasó con el tema industrial, que nos faltaban hasta tornillos. Estas crisis son una oportunidad. Hace 15 años en el Congreso apenas se hablaba del mundo rural, ahora estamos en la agenda y somos la base para la seguridad alimentaria, y la diversificación de la actividad agraria aunque en Asturias nos hemos ido al monocultivo de carne. Hay muchas zonas agrarias, como las vegas asturianas, que serían mucho más rentables con usos agrarios, con el ejemplo del kiwi como máximo exponente. El futuro está por escribir, y actividades económicas que eran urbanas ahora se pueden hacer desde cualquier sitio, si hay buena conexión de internet y de móvil. Esto es una revolución para las zonas rurales.

– Y hasta para la ganadería.

– Sí, hay avances en geolocalización, cierres virtuales y otros, que permiten a los ganaderos controlar sus animales a distancia. En Valle de Lago se está demostrando. Eso lleva a una diversificación posible y necesaria en las zonas de montaña.

– A usted y al consejero de Medio Rural les vengo oyendo decir que Asturias tiene el mejor Leader de Europa. Explique por qué, teniendo en cuenta que Asturias sigue teniendo problemas en su entorno rural y que en países como Francia, Alemania o Austria el campo presenta condiciones de vida mejores.

– En Francia es un trabajo de muchas décadas. Ellos trabajan este tema desde los 60. Nosotros entramos en la UE 30 años después, por culpa de la dictadura, y estas son políticas a muy largo plazo. Nunca sabes cómo sería la alternativa a la realidad, pero si Somiedo no hubiera sido declarado parque o el mundo rural no tuviera fondos Leader, estaríamos mucho peor. Aún así, las zonas rurales no somos un problema, sino que somos una parte de la solución, más justa, más sostenible. Hay grandes oportunidades, como las energías renovables y la producción sostenible de alimentos. Y en Asturias, la zona rural más remota, en realidad, está muy cerca de las ciudades. Eso sí, hay que reivindicar actividades como el turismo rural y la hostelería, porque no sólo benefician al visitante, sino que dan vida a los pueblos. No hay que olvidar que un pueblo sin bar está muerto, y en todos debería haber un bar, una tienda, un mirador de fauna… Tenemos mucho trabajo para los próximos 25 años. Todos nosotros.